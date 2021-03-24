"На фоне приобретающей все больший размах вакцинации мы обсудили вопрос налаживания в скором времени потока российских туристов в нашу страну, которая, как известно, пользуется у россиян особой любовью", — сказал он по итогам переговоров с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы сделаем все возможное, что касается вакцинации, чтобы российские туристы могли посещать нашу страну без дополнительных ограничений", — добавил он.

В свою очередь Мишустин заявил, что открытие границ для путешественников должно быть безопасным для здоровья людей. "Мы поговорили о том, как такие пути найти", — заметил премьер РФ.

Директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу на прошлой неделе сообщил, что Греция с 14 мая готова принимать всех российских туристов с прививкой, антителами или тестами ПЦР. Подойдет в том числе и прививка российской вакциной.

Он также подчеркнул, что в 2021 году Греция ждет "хорошего притока" туристов из России.

19 марта стало известно, что Греция планирует расширить квоту на прибытие российских путешественников с 500 до 4 тыс. человек в неделю.