По данным территориального Роспотребнадзора, почти в 7 раз увеличилось количество обращений в сфере туризма (с 22 в 2019 году до 147 в 2020 году), в 3 раза — в сфере транспорта (с 27 в 2019 году до 74 в 2020 году), в 1,5 раза — в сфере культурно-развлекательных услуг и дистанционной торговли (с 29 в 2019 году до 41 в 2020 году).

"Это все объяснимо. Если брать, например, туристические услуги, из-за ограничений выезда за рубеж многие потребители не могли воспользоваться путевками, а туроператоры не торопились возвращать деньги за приобретенный турпродукт, поэтому мы очень много работали с такими обращениями. Мы не только применяли меры административного воздействия, но и защищали потребителей туруслуг в судах", — отметила Оглезнева.

По результатам судебной защиты потребителям туристических услуг приняты решения о взыскании в пользу граждан почти 3,7 млн рублей.

Она также отметила, что локдаун сказался на материальном положении граждан, многие из которых были вынуждены обратиться в кредитные организации.

"При этом банки умудрялись навязывать еще и комплекс дополнительных услуг. В 2020 году в управление поступило 119 обращений граждан на некачественное оказание финансовых услуг, в большей степени это навязывание дополнительной страховки при оформлении кредита, что приводит к удорожанию продукта", — подчеркнула руководитель регионального Роспотребнадзора.

По ее словам, из судов Белгородской области в 2020 году в управление поступили материалы исковых заявлений в защиту прав потребителей финансовых услуг, предъявленных к 17 финансовым организациям, в основном — банкам.

Всего за прошедший 2020 год в управление Роспотребнадзора по Белгородской области поступило около 5,5 тыс. обращений от граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, более половины из них (2,8 тыс.) относилась к вопросам защиты прав потребителей. В 2019 году поступило 4,8 тыс. обращений, из них в области защиты прав потребителей — 2,8 тыс. обращений.