В 2022 году должна закончиться реставрация 1 этажа дворца, парадной лестницы и центральной входной группы. Реконструкция фасада дворца и завершение работ в Нижнем парке намечено после 2022 года.

Также отмечается, что в стадии разработки находится проект реконструкции "Дома Тулиновых", входящего в состав комплекса.

По словам губернатора Александра Гусева, приведенным в сообщении, восстановительные работы в дворцовом комплексе Ольденбургских в Рамони ведутся с 2010 года.

"В 2020 году в рамках областной адресной инвестиционной программы на реставрацию объектов комплекса мы направили 99 млн рублей, а в текущем году на эти цели уже предусмотрели 176 млн рублей. Летом после реставрации будут открыты для туристов помещения второго и третьего этажей историко-культурного центра. В 2022 году завершим работы на первом этаже, реставрацию парадной лестницы и центральной входной группы, а также фасадов и балконов здания. Надеюсь, что после завершения реставрации дворцовый комплекс Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области, особенно "маршрутов выходного дня", популярных у туристов из соседних регионов, Москвы и Московской области", — сказал он.

Дворец принцессы Ольденбургской был построен в 1887 году в Рамонском районе области, в усадьбе, которую император Александр II в 1879 году подарил на свадьбу внучке Николая I — великой княгине Евгении Романовой, по мужу — принцессе Ольденбургской. После революции хозяйка замка уехала во Францию, а затем в Канаду. Имение было разорено. С 1917 года в нем располагались различные учреждения. В настоящее время для посещения открыт лишь цокольный этаж дворца.