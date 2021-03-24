"Задержан руководитель туристической группы, мужчина 1972 года рождения", — сообщила агентству официальный представитель ведомства Алина Александрович, отметив, что следствие сейчас не будет разглашать иную информацию о расследовании гибели ребенка в горах.

Как сообщалось, тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный (с 20 по 26 марта) переход на лыжах от села Имандра до Кировска . В группе — трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).