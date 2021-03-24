Допуски позволят выполнять до семи полетов в неделю по каждому из направлений.

Регулярное авиасообщение РФ с Белоруссией и Арменией, прерванное прошлой весной из-за COVID-19, на данный момент возобновлено, полеты в Молдавию до сих пор под запретом.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия", согласно приказу Росавиации, также получила право летать из Санкт-Петербурга в Кишинев. Также компания получила допуски к регулярным рейсам из Москвы в Эйлат (Израиль), из 11 городов РФ — в Ларнаку и из Петербурга — в Пафос (Кипр), из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга — в Подгорицу и только из Екатеринбурга — в Тиват (Черногория). По всем направлениям компания сможет летать до семи раз в неделю. При этом доступен для регулярных рейсов из РФ пока только Кипр.

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.