Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Сейчас в России ведется Федеральный реестр туроператоров, но реестра турагентов нет. Когда турист покупает тур в интернете, покупка может идти как через турагента, так и через центры бронирования, которые выступают субагентом при продаже. Если такой субагент деньги туроператору не перечислил, клиент может остаться без отпуска.

В 2018 и в начале 2019 года от прекращения деятельности таких центров бронирования — субагентов — пострадали и туристы, и турагенты, сотрудничавшие с центрами. В результате правительство в начале 2020 года выступило с законодательной инициативой: ввести в закон "О туристской деятельности" понятие субагента и запустить отдельный реестр турагентов и субагентов, что должно поставить их работу под контроль и защитить туристов.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно новому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора — это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность.

Вести новый реестр будет Ростуризм, дополнительных денег на эту задачу ему не выделяется. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, и еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут.