"Кипр предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и гарантировать туристам безопасный отдых и откроет границы для всех гостей из России с 1 апреля 2021 года. Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", — пояснили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, детям, не достигшим 12 лет, предъявлять справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 не нужно. Дети в возрасте 12-18 лет должны будут проходить тестирование в соответствии с действующим на Кипре протоколом.

Как ранее пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" управляющий директор TEZ TOUR Кипр Иван Лавров, ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды — не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса), результаты придут по смс в течение трех часов.

Также по прилету на Кипр будет проводиться выборочное тестирование пассажиров, процедуру проведут за счет государства.