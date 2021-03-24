"Я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы все желающие в любом российском регионе смогут сделать прививку от коронавируса. И с учетом этого к осени в России будет сформирован коллективный иммунитет, что полностью остановит развитие пандемии и обезопасит каждого, создаст дополнительную защиту для сохранения здоровья наших граждан", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

"Я считаю, что правы те эксперты, которые утверждают, что в этом случае к осени полностью будет снята большая часть ограничений и мы вернемся уже к осени к нормальной жизни", — отметила она.

Матвиенко уверена в необходимости вакцинации от коронавируса.

"Коллективный иммунитет можно выработать только сообща, и я не вижу причин кроме, скажем, редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку. Безусловно, ее надо делать", — сказала спикер.

Матвиенко рассказала, что три дня назад сделала анализ крови, который показал высокий титр антител к коронавирусу, поэтому пока прививка ей не требуется.

Однако спикер планирует проверять наличие антител каждые три месяца, и когда их станет недостаточно для защиты организма, она "незамедлительно сделает прививку".