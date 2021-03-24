Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, согласно новому расписанию с 28 марта пассажиры и самолеты будут обслуживаться с 8:00 до 23:00.

Изменение регламента работы обусловлено значительным расширением маршрутной сети: в период весенне-летней навигации рейсы в Геленджик будут осуществлять 13 авиакомпаний по 13 внутрироссийским направлениям.

"В летние месяцы ежедневно аэропорт будет принимать и отправлять более 50 рейсов. Такой показатель может быть достигнут нами впервые за всю историю существования", — приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Ивана Таранченко.

Так, впервые будут открыты прямые рейсы из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines. С 27 апреля перелеты будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам, с 1 июня их частота вырастет до пяти раз в неделю.

С 1 мая по субботам авиакомпания Red Wings приступит к выполнению полетов из Челябинска. В тот же день возобновятся перелеты из Санкт-Петербурга.

С начала летнего сезона в расписании аэропорта впервые появятся прямые рейсы из Брянска и Калуги, а также — после многолетнего перерыва — возобновятся рейсы из Воронежа. Полеты по этим направлениям будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн". С 6 июня возобновятся прямые рейсы из Красноярска, частота останется прежней — по пятницам и воскресеньям.

Продолжится выполнение рейсов из Москвы, их количество возрастет на 28% к уровню 2020 года.

По итогам 2020 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 42%, обслужив 482,15 тыс. человек.