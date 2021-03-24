"В Петербурге 50% летних туристов — это въездной туризм, на которых в этом году мы не рассчитываем, поэтому 50% (от общего прогнозируемого турпотока на 2021 год — ИФ) можно минусовать сразу. Если внутренний туризм покажет 70-80% от результата 2019 года, то это будет хороший показатель. Таким образом, прогноз (общего турпотока) — 40% от объемов 2019 года", — отметил он.

По словам Соколова, помимо туров в Петербург участники лиги предлагают и поездки в Ленинградскую область, что обусловлено удобным географическим положением. "Нам бы очень хотелось, чтобы в Ленинградской области появилась хотя бы одна гостиница крупного международного отельного оператора. За приходом таких компаний подтянется и сервис в других объектах размещения ", — добавил директор лиги.

Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева напомнила, что в регионе наряду со всей страной с 18 марта текущего года стартовал третий этап программы туристического кешбэка. "Мы уже видим отклик от туристов, начались активные бронирования, особенно на майские праздники. В области зарегистрировано более 200 туроператоров и более 30 средств размещения, участвующих в программе", — отметила она.

Говоря о прогнозе турпотока в регионе в 2021 году, Голубева подчеркнула, что в прошлом году регион был фактически открыт для туризма жителям Петербурга, поэтому в 2021 году число туристов ожидается не ниже показателя 2020 года. Среди самых популярных туристических направлений она назвала Выборг, Гатчину, побережья Финского залива и Ладожского озера.

Заместитель начальника департамента по туризму комитета по культуре и туризму Ленинградской области Марина Исакова уточнила, что если в 2019 году область посетили около 5 млн туристов, то в 2020 году этот показатель снизился примерно на 1 млн туристов. "На снижение этой цифры повлияли в основном экскурсанты. Сектор коллективных средств размещения в 2020 году показал падение лишь на 200 тыс. туристов", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Петербург принял 2 млн туристов. В 2019 году этот показатель составлял 10,4 млн туристов, из которых 5,5 млн человек — российские путешественники.