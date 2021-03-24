В соответствии с изменениями в постановление 121 вводятся и отдельные послабления. Так, с 25 марта увеличивается допустимое количество гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака — до 40 человек.

Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек. Ранее с ведомствами было необходимо согласовывать мероприятия численностью свыше 50 человек.

Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.

Запрет на митинги и пикеты действует в Петербурге с начала пандемии.