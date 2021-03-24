"Рисунок плитки будет напоминать о трещинах на льду Чудского озера, куда проваливались тевтонские рыцари во время знаменитой битвы в 1242 году", — сказал собеседник агентства.

Здесь же, на набережной реки Волхов, носящей имя святого князя, предполагается установить карту походов Александра Невского.

Как сообщалось, начавшаяся в 2020 году реконструкция набережной Александра Невского в Великом Новгороде должна завершиться к 1 декабря текущего года. Работы ведет петербургская компания "Возрождение".

Параллельно "Возрождение" реконструирует Софийскую набережную на противоположном берегу реки. Там работы начались в 2019 году и должны завершиться 30 июня текущего года.

Стоимость работ на обеих набережных составляет около 1,2 млрд рублей.