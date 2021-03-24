"В соответствии с новым законодательством, призванным предотвратить несущественные поездки и предотвратить в страну завоз COVID-19, власти Великобритании ввели штрафы в размере $6,9 тыс. для англичан за попытку покинуть страну во время локдауна без уважительной причины. Новое правило вступает в силу со следующей недели", — пишет портал.

Как отмечает издание, к уважительным причинам, по которым возможна поездка за рубеж, относятся учеба, лечение, волонтерская деятельность, посещение свадеб и похорон. Каждому, кто решит покинуть страну, нужно будет заполнить анкету с указанием подробных деталей поездки.

Портал отмечает, что эта новость разочаровала жителей Англии, надеявшихся на отдых, и привела к падению акций туроператоров и авиакомпаний на 2-4%, среди них – easyJet, British Airways, Jet2 и TUI.

Как сообщает BBC News, пока путешествия из Великобритании за границу запрещены актом, действие которого заканчивается через неделю. Между тем, премьер-министр королевства Борис Джонсон считает, что слишком рано устанавливать новые правила выезда за границу на лето. Он надеется, что ситуация прояснится к 5 апреля.

Согласно нынешнему плану по ослаблению ограничений, британские туристы могут уехать за границу на отдых не ранее 17 мая, если ситуация с коронавирусом не изменится.

В свою очередь, ассоциация авиакомпаний Великобритании (Airlines UK), представляющая крупных перевозчиков, призвала к "многоуровневой системе, основанной на рисках" и сообщила, что авиакомпании работают с правительством над безопасным возобновлением международных рейсов с 17 мая.