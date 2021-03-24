"Маршруты соединят Ереван с Москвой, Краснодарским краем, Ставропольем и Самарской областью", — говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Рейсы из Еревана в Москву будут осуществляться по четвергам и субботам, в Краснодар — в марте по четвергам, в апреле по средам, в Минводы — по воскресеньям, а затем вторникам, в Самару — по четвергам, в апреле по вторникам, в Сочи — по субботам.

Отмечается, что авиакомпания позже планирует связать Ереван с еще двумя российскими городами, которые пока не называются.