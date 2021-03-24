"На путевки в детские лагеря правильно было бы распространить туристский кешбэк", — сказала в среду "Интерфаксу" Окунева.

По ее словам, соответствующее предложение от партии "Единая Россия" будет направлено в правительство РФ.

Первый зампредседателя комитета считает, что "возможность получения кешбэка за детские путевки стала бы хорошей финансовой поддержкой для семей".

"Такая мера поддержит спрос на путевки и поможет восстановиться компаниям-организаторам детского отдыха, дав им определенную гарантию заполняемости", — также процитировали в среду Окуневу в пресс-службе "Единой России".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса детская оздоровительная кампания прошла в сжатые сроки с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических ограничений. По данным мониторингов партпроекта "Крепкая семья", принять детей смогли лишь около 17% лагерей по всей стране.

Третий этап программы продлится до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно до 30 июня.