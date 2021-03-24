Документ вводит штрафы для турагентов, работающих незаконно или в отсутствии сведений о них в федеральном реестре турагентов, в размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан, от 10 до 30 тыс. рублей для должностных и от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Аналогичные санкции вводятся для должностных и юрлиц за рекламу и продвижение своих туристических услуг при отсутствии в едином реестре данных о заключении ими соответствующего договора с туроператором.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для туроператоров за невнесение данных о турагентах, реализующих их услуги, в единый реестр, а для турагентов — о невнесении сведений о собственных субагентах. Штрафы для должностных лиц в обоих случаях также составят от 10 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту (875640-7), административная ответственность вводится для реализации положений закона о создании единого федерального реестра турагентов. Согласно его положениям, туроператоры обязаны вносить информацию о своих турагентах и заключенных с ними договорах в специальный федеральный реестр, та же обязанность накладывается на турагентов в отношении их субагентов.

Как сообщалось, Совет Федерации 17 марта одобрил закон, согласно которому в России с 1 января 2022 года появится единый федеральный реестр турагентов.

Согласно закону только зарегистрированные турагенты получат право на продвижение и реализацию туров в стране. Как рассчитывают законодатели, это защитит интересы туристов.

Добавлять турагентов или субагентов в новый реестр, согласно принятому закону, будут туроператоры через личный кабинет в системе Единого реестра туроператора – это зафиксирует наличие договорных отношений между туроператором и агентом. Также туроператоры смогут сообщить о прекращении договора, после чего турагенты и субагенты не смогут продавать их туры. За нарушение этого положения, следует из закона, будет установлена административная ответственность.

Вести новый реестр будет Ростуризм, дополнительных денег на эту задачу ему не выделяется. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России.