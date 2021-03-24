"Власти Великобритании обсуждают введение цветового кодирования стран, чтобы возобновить международные поездки. Государствам будут присвоены цвета (зеленый, желтый, красный) в зависимости от темпов распространения в них COVID-19 и введения паспортов вакцинации", — пишет издание.

Как отмечает газета, классификацию планировалось запустить в августе, при этом карантин для приезжающих из стран с высоким уровнем заражения никто отменять не собирается, как минимум, до 21 июня. Пока правительство разрабатывает план, позволяющий гражданам королевства снова путешествовать, британская авиация, туризм и гостиничный бизнес настаивают на открытии страны к началу летнего сезона.

"Власти опасаются бразильского и южноафриканского штамма коронавируса, который путешественники могут привезти из-за рубежа и спровоцировать новую волную заражений. Также они обеспокоены ситуацией в странах, которые отстают по темпам вакцинации от коронавируса", — пишет The Guardian.

Согласно текущему плану кабинета министров, страны из зеленого списка жители Великобритании смогут посещать без необходимости карантина после возвращения. Для приезжающих из красного списка будет применяться карантин, а из желтого – смешанная система.

Источники в правительстве Великобритании не отрицают обсуждение цветового кодирования стран, однако никаких конкретных решений по этому вопросу еще не принято. По словам пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, до 12 апреля вопрос решен не будет, потому что правительство обсуждает условия открытия страны.

"Кабмин на несколько месяцев отказался от идеи введения паспортов вакцинации. Однако правительство вернулось к этому вопросу, чтобы создать условия для возобновления международных поездок. Предполагается, что сертификаты должны содержать информацию как о прививках, так и о результатах ПЦР-тестов и перенесенной болезни", — пишет газета.

Ранее Джонсон назвал этически сложным вопрос о введении в Великобритании паспортов вакцинации, однако указал на их необходимость для возобновления работы определенных слоев общества. В свою очередь, депутат-консерватор Стив Бейкер недавно заявил, что ковид-паспорта приведут к дискриминации и создадут "двухуровневое общество".

Как отмечает The Guardian, правительство Греции уже ведет переговоры с Великобританией, чтобы этим летом они разрешили своим вакцинированным гражданам отдохнуть на курортах республики. Министр туризма Испании также заявил, что правительство страны рассмотрит возможность создания "зеленого коридора" для вакцинированных туристов из Великобритании.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Разработкой цифрового сертификата уже занялись Дания и Швеция.