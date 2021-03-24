"Предлагаем пойти по серединному пути, предложить гибкий подход к установке ограничений численности детей в лагерях с учетом эпидситуации в субъекте РФ, не ставить жесткие ограничения в 75% заполняемости, а открыть люфт для субъектов, выдать рекомендации, чтобы уполномоченные структуры в субъектах могли эти решения принять", — сказала Кузнецова на заседании межведомственной комиссии по вопросам организации детского отдыха в среду.

Она отметила, что в прошлом году в летнем оздоровительном отдыхе было задействовано 20% лагерей, охват детей составил всего 5%.

"95% детей не были задействованы вообще ни в каких видах отдыха, были предоставлены сами себе. В результате — 885 погибших, в два раза больше, чем летом прошлого года. Таких цифр и такого роста мы не видели за последние годы вообще. В 70 раз увеличилось число пострадавших детей — поломанные руки, ноги, инвалидизация", — сказала Кузнецова.

При этом, добавила она, коронавирусом в лагерях заболело всего около 150 детей — это 0,45% от всех заболевших детей и 0,02% от всех отдохнувших в летнюю оздоровительную кампанию.

Ранее Роспотребнадзор предложил внести изменения в установленные нормы, увеличив заполняемость детских лагерей с 50% до 75%.