В 2018 году в Екатерининском корпусе началась комплексная реставрация, первая с послевоенного времени. Основной проблемой, с которой столкнулись реставраторы на первом этапе, было отсутствие гидроизоляции, из-за чего страдали не только фасады, но и интерьеры музея.

"Решением проблемы стало устройство "глиняного замка" по периметру дворца и Западной галереи — по старинной технологии из голубой глины. Во время гидроизоляционных работ в подвальных помещениях обнаружили фрагмент исторической булыжной выстилки, по образцу которой было воссоздано покрытие пола в подвале", — говорится в сообщении.

В числе наружных работ были отреставрированы два крыльца, установленные на южном и восточном фасадах по проекту Растрелли, а также решетки с вензелями императрицы Елизаветы Петровны. При расчистке красочного слоя на восточном крыльце был обнаружен исторический оттенок желтого цвета середины XVIII века. В этот "расстрелиевский" цвет теперь окрашен весь фасад дворца.

В музее рассказывают, что во время демонтажа деревянных капителей, украшавших фасады дворца с 1750-х годов, нашли полустертую, едва заметную надпись красным карандашом, благодаря которой стала известна дата установки капителей на фасады — 1754 год.

После реставрации место разрушавшихся деревянных капителей заняли воссозданные, выполненные в историческом материале, из дуба. Оригинальные капители были переданы в фонд исторических фрагментов ГМЗ "Петергоф", одна из них будет представлена для осмотра в Западной Гостевой галерее дворца.

В интерьерах дворца специалисты отреставрировали монументальную живопись и лепку, изразцовые печи и камины, обновили исторический цвет стен. В одном из парадных интерьеров — в Западной приемной — удалось найти фрагмент оригинальной росписи начала XIX века, которая считалась утраченной во время Великой Отечественной войны, — маску льва и шлем в окружении пальметт. Во всех залах дворца проверили состояние полов и укрепили их, выполнив полную замену паркета с применением исторических пород дерева: дуб, дуб мореный и тик.

Открытие отреставрированного музея запланировано на 20 мая 2021 года. До этой даты специалистам музея предстоит принять более 700 экспонатов исторической коллекции, которые до 10 марта находились на выставке в московском музее-заповеднике "Царицыно".

Екатерининский корпус построен при императрице Елизавете Петровне в 1747-1759 годах по проекту архитектора Растрелли. Дворец предназначался для проведения торжественных обедов, балов и приемов. К нему примыкал Деревянный флигель, использовавшийся как жилые покои. Отсюда 28 июня 1762 года супруга императора Петра III тайно отправилась в Петербург, где в результате дворцового переворота была провозглашена императрицей Екатериной II.

В годы Великой Отечественной войны здание каменного корпуса сильно пострадало, а Деревянный флигель сгорел. Экспонаты, которые не успели эвакуировать перед войной, погибли, но значительная часть коллекции была сохранена, она и послужила основой при формировании экспозиции музея.