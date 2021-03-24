"Курорт закрыт 24 марта в связи с повышенной лавинной опасностью и рекомендациями Эльбрусского военизированного противолавинного отряда. В течение дня будет проводиться обработка склонов, в случае улучшения видимости произведен обстрел", — говорится в сообщении.

Администрации курорта также отмечает, что в связи с опасностью схода снежных лавин не рекомендуются прогулки по экотропе Азау — Чегет.

Как сообщалось, накануне курорт "Эльбрус" в КБР закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в горах отмечались сильный ветер и снегопад, на склонах отсутствовала видимость.