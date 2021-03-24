Pegas Fly будет летать на черноморский курорт дважды в неделю — по вторникам и пятницам на среднемагистральном самолете Embraer ERJ-190 вместимостью 110 кресел.

Как сообщалось, в летнем расписании Pegas Fly будет также летать из Саратова в Минводы.