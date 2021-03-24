Ранним утром из-за сильного ливня, шедшего всю ночь, с прилегающего к федеральной автодороге А-147 "Джубга — Сочи" склона на проезжую часть по ул. Курортный проспект, 120 сошел оползень. Грунт и корни деревьев перекрыли одну из двух полос движения в направлении центра Сочи, говорится в сообщении.

В настоящий момент, отмечает ГИБДД, в месте схода оползня движение организовано только на выезд из города. Въезд осуществляется по Дублеру курортного проспекта.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте регулируют дорожное движение, предоставляя преимущество грузовым автомобилям задействованным в расчистке дороги.

По информации пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", на месте происшествия работает дорожная техника. Объем оползневых масс составил до 300 кубометров.

Ранее в понедельник оползень повредил еще один участок федеральной трассы А-147 рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи.

Накануне на заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности ФКУ Упрдор "Черноморье" было принято решение ввести на месте происшествия режим ЧС локального характера.

Ранее сообщалось, что оползень серьезно повредил инженерные конструкции дороги, а также около 15 метров покрытие проезжей части левой полосы движения. На поврежденном участке ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение.