"Несколько лет назад мы привели в порядок знаковые места Пресненского района — Краснопресненскую набережную и площади у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская". Очередь дошла до главной улицы района — Красной Пресни и ее продолжения — Звенигородского шоссе", — написал мэр в своем личном блоге в среду.

Он отметил, что проект благоустройства ставит цель подчеркнуть значение Красной Пресни как уникальной и знаковой улицы Москвы, а на Звенигородском шоссе — создать комфортную среду для местных жителей.

В частности, на Красную Пресню вернут деревья, кустарники и газоны, а вдоль южной стороны улицы будет создан прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей.

На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала также планируется создание видовой зоны с площадкой и местами отдыха. На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК будут созданы тротуары, высажены деревья и кустарники, а освещать шоссе будут новые фонари, уточнил Собянин.

"Свежими красками заиграет зеленый островок между Улицей 1905 года и Трехгорным Валом — парк Декабрьского восстания, созданный сто лет назад", — подчеркнул мэр.

Он уточнил, что в нем будут отремонтированы скамейки и парковые ограды, высажены новые деревья, кустарники и цветники. Также будут установлены новые детские площадки, появятся зоны для занятий спортом и прогулок домашних животных.

"Обновленная Красная Пресня и парк Декабрьского восстания станут еще комфортнее и привлекательнее для прогулок и отдыха горожан", — подытожил Собянин.