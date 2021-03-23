"График подачи воды потребителям придется ужесточать", — говорится в информации горадминистрации на ее страницах в соцсетях во вторник.

Объем Изобильненского водохранилища, питающего город, составляет сейчас 3 млн 25 тыс. кубических метров. Ежесуточный средний приток почти вдвое меньше расхода потребителями (9 тыс. и 17 тыс. кубов, соответственно). Из водохранилища подается 4,3 тыс. кубометров воды, остальное — из альтернативных источников. При соблюдении существующего графика воды хватит до конца июня.

Совещание по вопросу новых графиков с участием представителей компании-поставщика — ГУП "Вода Крыма" — и МинЖКХ республики пройдет на текущей неделе.

"Мы должны провести курортный сезон пусть с почасовым графиком подачи воды, но без подвоза водовозками", — цитирует администрация сити-менеджера курорта Галину Огневу.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.