«Ассоциация «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» уведомляет о начале сбора требований в связи с выплатами из фонда персональной ответственности туроператора ООО «Русь-Тур», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Как напомнили в ассоциации, финансовая ответственность туроператора «Русь-Тур» была застрахована в СК «Согласие» на 50 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности (ФПО) составил 8,45 млн рублей.

«Размер фонда персональной ответственности туроператора не достиг максимального размера, предусмотренного федеральным законом. Компания не была освобождена от финансового обеспечения ответственности туроператора и уплаты взносов в фонд», -подчеркнули в «Турпомощи».

В ассоциации добавили, что к требованию о возмещении денежных средств туристу необходимо предоставить документы о выплате (отказе в выплате) по страховке и (или) уплаченной денежной сумме по банковской гарантии. Также подойдут заверенные копии этих документов.

Как ранее сообщал порталу «Интерфакс-Туризм» директор объединения Александр Осауленко, на сбор заявок отводится 90 дней, затем 60 дней они рассматриваются, а потом в течение десяти месяцев идут выплаты. Также он отметил, что если фонда персональной ответственности не хватит, чтобы возместить убытки туристам в полном объеме, то эта сумма будет разделена поровну на всех.

«Русь-Тур» работал на рынке с 1992 года, специализировался на отправке российских туристов в Китай. Туроператоры прекратили реализацию туров в Китай в конце января 2020 года из-за пандемии и закрытия границ. 7 декабря 2020 года компания направила в Ростуризм заявление об остановке деятельности и была исключена из единого федерального реестра. 11 марта СК «Согласие» объявила о завершении выплат по договору страхования. При этом заявленная сумма убытков клиентов «Русь-Тур» составила 212 млн. рублей.