«Для способствования развитию туризма в РФ и оказания положительного влияния на экономические процессы в нашей стране, а также усиления эффективности работы Ростуризма, прошу вас рассмотреть возможность увеличения штата сотрудников ведомства», — следует из письма Кривоносова, опубликованного на его официальном портале.

Как напомнил депутат, 5 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий за Ростуризмом право законодательной инициативы, функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности и другие права и обязанности.

«Несмотря на значительное расширение полномочий и усиление значимости туристической индустрии для российской экономики, численность сотрудников отраслевого регулятора остается прежней (67 человек). Это возлагает дополнительные функции на немногочисленный штат сотрудников «Ростуризма», — отметил Кривоносов.

Он добавил, что в настоящее время в Ростуризме ведется активная работа над национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», реализация которого к 2030 году позволит удвоить количество туристических поездок наших граждан внутри страны, число рабочих мест в туриндустрии, а также вдвое увеличить вклад туризма в ВВП Российской Федерации.

«После проведенного сравнительного анализа штата агентств по туризму зарубежных государств, отмечу следующее: в Германии их число составляет 150 человек, во Франции свыше двухсот, в Великобритании 250, а в Турции – 476», — подчеркнул парламентарий.