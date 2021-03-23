"Принято решение о досрочном прекращении маршрутов и отзыве туристических групп. Ребята вместе с инструкторами начинают обратный путь — в опорные точки для отправки обратно в Санкт-Петербург", — сказали в пресс-службе администрации.

По данным пресс-службы, в восьми группах находятся 96 детей. Все группы сейчас находятся в разных точках горного массива, с ними поддерживается связь.

Ранее сообщалось, что спасатели уже эвакуировали 38 человек, из них 31 ребенка, от горы Маннепахк к ближайшей железнодорожной станции Имандра, откуда их доставят в Апатиты.

22 марта под лавину в Хибинах попала группа из 13 детей, выполнявшая 77-километровый переход на лыжах под руководством опытного инструктора из Петербурга. В результате погибла 12-летняя участница похода, ученица 6-го класса. Следственное управление СК России по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека"). Поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии и в МЧС.