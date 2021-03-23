"Мы сейчас работаем, у нас даже есть рабочая группа в составе "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и нас по стабилизации финансового положения, потому что, конечно, отсутствие международных рейсов — оно очень сильно бьет по прибыльности компании", — сказал Моисеев.

"Сейчас разрабатывается стратегия по тому, чтобы стабилизировать (финположение "Аэрофлота" — ИФ), рассматриваются вопросы привлечения финансирования на внешних рынках", — добавил он.

В октябре прошлого года "Аэрофлот" провел допэмиссию акций, направленную на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. РФ в ходе SPO выкупила акции компании на 50 млрд руб. на средства Фонда национального благосостояния. После этого доля государства в "Аэрофлоте" выросла с 51,17% до 57,34%. Доля free float размылась до 40,65%, размер квазиказначейского пакета сократился до 1,96%, менеджмента компании — до 0,05%.

По словам Моисеева, вопрос о снижении госдоли в "Аэрофлоте" ниже 50% сейчас не стоит, но вновь приобретенные 7% акций будут проданы в будущем.

"В итоге у государства оказалось 57%, поэтому вот эти 7% нужно будет, конечно, в какой-то момент нам продать", — сказал замминистра.