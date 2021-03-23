"Всего во временный лагерь доставлено 38 человек, из них 31 несовершеннолетний. В связи с ухудшившимися погодными условиями было принято решение доставить пострадавших с помощью железнодорожного сообщения в город Апатиты", — говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что созданы все необходимые условия для отдыха и питания туристов.

Всего в операции по эвакуации туристов участвовали 48 спасателей, 14 единиц техники, включая 11 снегоходов.

Ранее в пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса "Интерфаксу" сообщили, что спасатели завершили эвакуацию детской туристической группы. Кроме того, по настоянию спасателей прошла эвакуация другой тургруппы, которая находилась неподалеку.

Туристов доставили на ж/д станцию Имандра. Детей железнодорожным транспортом доставят из Имандры в Апатиты.

Во вторник днем в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в районе спасательной операции ухудшилась погода, усилился ветер.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга сообщили, что тургруппа шла по маршруту в рамках всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе трое взрослых и 13 детей 10-15 лет. В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения, она погибла.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).