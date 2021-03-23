Первый рейс авиакомпании запланирован на 31 марта 2021 года. Вылет в 9:45 мск. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Полеты будут выполняться раз в неделю по средам на Airbus.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" входит в холдинг "Новапорт", является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. В феврале аэропорт официально открыл международное сообщение после длительного перерыва из-за коронавируса.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.