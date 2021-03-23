"Мы объявляем запуск онлайн-продажи билетов. Полагаю, мы будем открывать выставку, находясь в условиях пандемических ограничений, поэтому на выставку может прийти только 100 человек в час", — сказала Трегулова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, новый проект сопровождает образовательная программа, которая была поддержана со стороны Германии. "Это лекции онлайн и офлайн, это кураторская школа, это public talks с современными художниками, трансляции, прямые эфиры, выставки", — отмечает директор Третьяковки.

На выставке будет представлено более 300 экспонатов, среди которых — рисунки, гравюры, произведения современного искусства, архивные материалы, книги и артефакты из 38 музейных и частных собраний России, Германии, США и Эстонии.

В свою очередь, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе пресс-конференции по видеосвязи отмечает, что новая выставка — один из самых важных проектов в рамках текущего года.

"Это выдающиеся произведения искусства, которые доставят зрителям много радости. Они заставят нас размышлять о самых важных проблемах человеческой жизни. Я думаю, эта выставка станет серьезной вехой в развитии российско-германских культурных связей", — сказал Швыдкой.

Выставочный проект "Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии" разработан в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена. Он представляет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова. Проект проходит в рамках Года Германии в России.