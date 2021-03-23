«Очень важно осуществлять планово перезапуск авиационной отрасли. Среди проблемных тем я бы назвал синхронизацию постановлений по переносу обязательств перед туристами авиакомпаний и туроператоров, потому что ваучеры в авиации выдавались на три года, а у туроператоров – до декабря 2021 года. Также имеет значение отсутствие межгосударственных договоренностей и квотирование рейсов, которое делает перевозку дороже», — сказал он на круглом столе Safe Travel Ecosystem во вторник.

По данным эксперта, стоимость перелета по таким популярным направлениям, как, например, ОАЭ и Мальдивы выросла в несколько раз, а число рейсов значительно сократилось. «В ОАЭ и Дубай до пандемии выполнялись 88 рейсов в неделю, а сейчас это 14-19 рейсов», — подчеркнул он. По данным Горина, доля авиаперевозки в стоимости турпакетов достигает 60-70%.

Также эксперт отметил необходимость возобновления авиасообщения из большего числа российских аэропортов, имеющих международный статус. «До сих пор есть аэропорты, из которых нельзя выполнять рейсы за рубеж. Например, Краснодар и Сочи. Надеемся, что оперативный штаб правительства решит этот вопрос», — добавил Горин.

Кроме того, он назвал позитивной для туризма новость об упрощении оформления сертификатов о вакцинации на сайте «Госуслуг». Как сообщалось, с 23 марта пользователи портала начнут автоматически получать сертификаты после второго этапа прививки сразу на русском и английском языках. Также у каждого вакцинированного гражданина РФ будет QR-код. «То, что делает Минцифры, однозначно должно облегчить непростую долю туроператоров, турагентов и путешественников», — подчеркнул Горин.