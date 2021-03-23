"К нам обратилась инициативная группа экологов и активных граждан с просьбой провести исследование и по возможности установить причины феномена, связанного с гибелью фауны в Черноморском регионе. Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны", — рассказал Ткаченко.

По его словам, в ближайшее время эксперты проведут исследования в районе Новороссийска, где с конца февраля обнаружено более 800 погибших водоплавающих птиц.

"Мертвых птиц и морских животных, дельфинов, в этом году по берегу моря очень много. Иногда даже трудно подсчитать. Есть разные оценки причин. В частности, некоторые объясняют это холодной продолжительной зимой. Но вода даже в самые аномальные холода в конце февраля не охлаждалась ниже 10 градусов по Цельсию, что никак не мешало выживать", — отметил Ткаченко.

В ближайшее время представители экспертных организаций возьмут пробы воды и загрязненной почвы, произведут замеры, связанные с обеспечением техносферной безопасности, а также будут исследовать биологический материал, образцы которого уже взяты специалистами.

Собранные материалы планируется в дальнейшем передать в природоохранную прокуратуру.