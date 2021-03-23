"У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", — говорится в сообщении.

Также данные сертификата автоматически станут доступны тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации, добавили в пресс-службе.

"В ближайшее время будет также реализована автоматическая загрузка не только на русском, но и на английском языке полученных сертификатов о вакцинации, которые при необходимости можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода", — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов, чьи слова приведены в сообщении.

Запись на вакцинацию от COVID-19 доступна на портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги".