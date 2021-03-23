"Работы продолжаются, вмешалась непогода и затянула процесс", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что не располагает информацией, удалось ли спасателям доставить на станцию Имандра кого-то из детей.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в районе спасательной операции ухудшилась погода, усилился ветер.

По замыслу спасателей, они доставят детей на станцию Имандра, где подготовлены условия к приему туристов, и где можно будет переждать непогоду.

Ранее в эфире "России 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что спасатели на снегоходах приступили к вывозу детей с горы Маннепахк, их планировалось доставить к Имандре к 15.00 мск. После этого будет решаться вопрос: везти их в Мончегорск или посадить на поезд и доставить в Апатиты.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа выполняла маршрут в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе трое взрослых и 13 детей 10-15 лет.

В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.

Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей прокладывали маршрут для эвакуации тургруппы. Вертолет в том районе приземлиться не смог.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).