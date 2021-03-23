"Отправиться из Белгорода в столицу Кубани с 6 апреля можно будет по вторникам, а с 18 апреля — по вторникам и воскресеньям, с 6 мая — по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Авиарейсы будут выполняться самолетами SuperJet100 (100 кресел). Время в пути составит 1 час 20 минут.

В настоящее время авиасообщения между этими двумя городами нет.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.