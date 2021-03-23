"Со всеми авиакомпаниями, в том числе и международными, с теми договоренностями, которые анонсировались ранее, находимся в ожидании — все хотят (начать полеты — ИФ). Для них на данный момент единственное ограничение — невозможность выполнения этих полетов, запрет на авиационное сообщение", — отметил он.

Прямые полеты из Латвии в страны за пределами ЕС были закрыты с 17 марта 2020 года. Однако с 17 марта текущего года авиасообщение с третьими странами возобновлено. Вместе с тем, пока действуют ограничения на полеты из третьих стран в Латвию. airBaltic уже объявила, что с 28 марта планирует возобновить полеты из Риги в Москву и Санкт-Петербург.

До начала пандемии два новых международных авиаперевозчика — airBaltic и чешская Smartwings, заявляли о планах начать в 2020 году выполнять рейсы в Екатеринбург.

География полетов airBaltic до пандемии охватывала Европу, Россию и другие страны СНГ, а также Ближний Восток. Транзитным хабом для перевозчика является аэропорт Риги. В авиапарке компании 25 самолетов Airbus A220-300. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году. Компанию контролирует латвийское государство.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных аэропортов в РФ.