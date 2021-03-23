Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Мурманском, Кировом, Йошкар-Олой, Тольятти, Чебоксарами, Пензой, Саранском, Казанью, Смоленском и другими городами.
Из Санкт-Петербурга запланированы дополнительные рейсы в Ярославль, Новороссийск, Анапу, Казань, Киров и Брянск.
Также дополнительные поезда появятся на направлениях Киров – Нижний Новгород, Ярославль – Мурманск, Ростов-на-Дону – Волгоград, Владикавказ – Адлер, Екатеринбург – Оренбург и т. д.
Кроме того, в период майских праздничных дней на ряде направлений традиционно будут увеличены составы уже курсирующих поездов.
Пиковыми датами выезда пассажиров на майские праздники, как ожидается, станут 30 апреля и 7 мая, а в обратном направлении – 3 и 10 мая.
В настоящее время в расписании уже появилось более 100 дополнительных поездов, в ближайшие дни в системе продаж билетов станут доступны и другие.