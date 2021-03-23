«Конечно, пока рано говорить об окончании пандемии коронавируса в Европе, но, надеюсь, это произойдет во второй половине 2021 года. Тогда мы все сможем путешествовать, а горнолыжный сезон в следующем году будет очень хорошим», — рассказал Эдерер в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда, который прошел 19-21 марта в Сочи на курорте «Роза Хутор».

В качестве организатора мероприятия, на которое приехало около 60 зарубежных гостей, выступило посольство Австрии в России.

Также посол ЕС в России подчеркнул необходимость введения ковидных сертификатов. «Уже сейчас при совершении разрешенных поездок в Россию или страны ЕС необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Скорее всего, необходимо будет ввести цифровые сертификаты или создать приложение, qr-коды, в которых будет указана информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах теста на коронавирус, чтобы мы все смогли безопасно путешествовать», — пояснил Эдерер.

Фото: Роза Хутор

В рамках горнолыжного бизнес-уикенда на «Розе Хутор» он принял участие в деловых и неформальных мероприятиях, включая любительское соревнование по скоростному спуску.

«Подобные мероприятия являются замечательной рекламой как для Сочи, так и для Австрии. И конечно же, это хорошая возможность отдохнуть на свежем воздухе от пандемии коронавируса c соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пока большинство европейских курортов закрыты», — сказал посол.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры курорта «Роза Хутор» и заявил, что введение электронных виз поможет развитию въездного туризма в России.

«Уверен, что после окончании пандемии индустрию туризма ждет определенный подъем. Европейские туристы любят приезжать в Россию, желающих очень много. Думаю, что, несмотря на все разногласия между Европой и РФ, у нас есть возможность открытого диалога об общих проблемах, например, глобального изменения климата», — заключил он.