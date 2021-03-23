Полицейские при содействии Росгвардии задержали троих человек, объединившихся в преступную группу, говорится в сообщении.

По оперативным данным, участники преступной группы создали около десяти сайтов и страниц в соцсетях, где предлагали скидки на места в санаториях и пансионатах России и стран ближнего зарубежья при онлайн-бронировании. Стоимость такой "путевки" со скидкой варьировалась от 20 тыс. до 70 тыс. рублей. В действительности курортные учреждения, указанные в рекламных объявлениях, не существовали или прекратили свою деятельность, пояснила Волк.

С потенциальными клиентами общались псевдоменеджеры. Они же рассылали им подложную документацию. Деньги поступали на счета подконтрольных мошенникам фирм-однодневок, после чего их похищали.

Пока установлены 11 эпизодов мошенничества в отношении жителей Петербурга и Ленинградской области. Однако, по предварительным оценкам, количество потерпевших может достигать шестисот человек, отметила Волк.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Фигуранты заключены под стражу.