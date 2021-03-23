"В 2020 году Тверскую область посетили 1,3 млн туристов. Для увеличения турпотока до 3,2 млн человек региональная программа до 2023 года предусматривает комплекс мероприятий — от создания новых маршрутов, объектов показа и поддержки субъектов турбизнеса до подготовки кадров и создания комфортной туристской среды", — отметил собеседник агентства.

По его словам, при поддержке региона за прошедшие три года в Тверской области создано 30 частных объектов турпоказа и 17 — муниципальных.

"Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. У нас огромное количество исторических памятников, мы обладаем богатыми природными ресурсами. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в турсекторе", — сказал губернатор региона Игорь Руденя, которого процитировали в пресс-службе.

Там также отметили, что большой интерес у гостей и жителей региона всех возрастов вызывают маршруты патриотической направленности. Главной достопримечательностью области стал Ржевский мемориал Советскому солдату, открытый в 2020 году. Его уже посетили более 450 тысяч человек.

"Сегодня в области расположены 264 отеля, загородных баз и гостиничных комплексов, в Верхневолжье работает 28 региональных туроператорских компаний и 178 аттестованных экскурсоводов, функционирует около 170 музеев и музейно-культурных центров", — добавил собеседник агентства.