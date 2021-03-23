"Средства размещения в Угличе, Ростове Великом и Ярославле получили статус трехзвездочных, один отель областного центра признан четырехзвездочным", — говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, о каких именно гостиницах идет речь.

В настоящее время в Ярославской области насчитывается 286 пунктов размещения, в которых более 8,7 тыс. номеров. При этом классификационные свидетельства получили более 100 гостиниц и отелей. Срок действия таких документов — три года.

Планируется, что к 2022 году весь гостиничный фонд Ярославской области сможет предоставить информацию о сервисе и объемах оказываемых услуг. На основе собранной информации о классифицированных отелях будет сформирован единый перечень.