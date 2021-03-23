«Перезапуск международных поездок не может быть выполнен в полном объеме, пока не будет возобновлено международное авиасообщение между странами, и туристы не смогут путешествовать. Мы считаем, что запуск должен быть равномерным и оперативным, с учетом всех взаимных требований стран по соблюдению ковидных ограничений: по прививкам, по документам, подтверждающим отсутствие болезни в период путешествий между странами. Это крайне важно, ведь ковид с нами, и нам надо научиться с ним жить», — сказала она на онлайн-круглом столе Safe Travel Ecosystem во вторник.

Как отметила Лысенкова, Ростуризм проводит межправительственные комиссии по туризму, в первую очередь, с теми странами, с которыми у РФ наибольший турпоток. По ее словам, власти других государств не планируют устанавливать на долгий срок систему «туристических коридоров».

«Из нашего наблюдения за созданием «туристических коридоров», которое планировали многие страны в прошлом году, все уже с этим наэкспериментировались и сейчас, судя по тону переговоров, намерены планомерно восстанавливать допандемийный турпоток», — пояснила она.

Заместитель главы Ростуризма добавила, что меры борьбы с коронавирусом, разработанные Роспотребнадзором, позволили избежать серьезных вспышек заболевания после возобновления внутреннего туризма. По ее словам, обмен опытом, а также синхронизация норм и законодательных подходов позволят странам быстрее открываться.