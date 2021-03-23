Полеты будут осуществляться один раз в неделю по субботам на самолете Airbus A320.

Рейсы в Ларнаку были отменены в прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Авиакомпания в весенне-летнем расписании 2021 года сохранит рейс Петербург-Женева, который традиционно присутствует у компании в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут осуществляться по субботам.

Кроме того, на международных направлениях планируются рейсы из "Пулково" в Париж и Берлин — по воскресеньям.

"Россия" в весенне-летнем расписании продолжит выполнять полеты в Анталью. В апреле рейсы планируются три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, а с мая станут ежедневными.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, в расписании на весенне-летний сезон также значатся рейсы в Бишкек, Ереван, Минск, Ош и Ташкент.

"Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. В 2020 году перевезла 5,7 млн пассажиров (-51% г/г). Четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.