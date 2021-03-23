"Сейчас первые шесть снегоходов пошли на станцию Имандра груженные, детей утеплили, чтобы доставить вниз к озеру (Имандра — ИФ) на железнодорожную станцию, после чего мы будем принимать решение эвакуировать их в Мончегорск, где все готово, или в город Апатиты железнодорожным транспортом", — сказал Чибис в эфире телекомпании "Россия 24".

Губернатор отметил, что планируемое время доставки всех детей на станцию Имандра — 15.00 мск.

Отвечая на вопрос об их состоянии, Чибис отметил со ссылкой на старшего группы эвакуации, что туристы в удовлетворительном состоянии и прибывшие к ним на помощь спасатели "поддерживают их в боевом духе".

Он также заметил, что в настоящее время в районе происшествия ухудшилась погода.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа следовала по маршруту в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. План предусматривал 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе — трое взрослых и 13 детей, которым по 10-15 лет.

В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.

Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей пытаются проложить маршрут. Вертолет в том районе приземлиться не может.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).