Губернатор отметил, что планируемое время доставки всех детей на станцию Имандра — 15.00 мск.
Отвечая на вопрос об их состоянии, Чибис отметил со ссылкой на старшего группы эвакуации, что туристы в удовлетворительном состоянии и прибывшие к ним на помощь спасатели "поддерживают их в боевом духе".
Он также заметил, что в настоящее время в районе происшествия ухудшилась погода.
Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа следовала по маршруту в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. План предусматривал 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе — трое взрослых и 13 детей, которым по 10-15 лет.
В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.
Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей пытаются проложить маршрут. Вертолет в том районе приземлиться не может.
СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).