"Погода ухудшилась, сильный ветер осложняет выполнение спасательной операции. Группа туристов временно остановится на станции Имандра, когда доберутся", — сказал агентству заместитель начальника пресс-службы ведомства Михаил Бурков.

Ранее в эфире "России 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что спасатели на снегоходах приступили к вывозу детей с горы Маннепакх к ближайшей железнодорожной станции Имандра.

По словам Чибиса, детей планируется доставить на станцию около 15.00 мск. После этого будет решаться вопрос: везти их в Мончегорск или посадить на поезд и доставить в Апатиты.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа выполняла маршрут в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планом похода был предусмотрен 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе трое взрослых и 13 детей 10-15 лет.

В понедельник вечером туристы были на горе Маннепакх, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.

Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей пытаются проложить маршрут. Вертолет в том районе приземлиться не может.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).