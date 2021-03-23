Так, 26 марта будут отменены поезда, следующие в 23:05 и 23:35 в аэропорт с Белорусского вокзала. Также в этот день будут отменены поезда в 23:15 и 23:45 в обратном направлении из "Шереметьево".

27 марта отменяются рейсы в аэропорт с Белорусского вокзала в 5:35, 6:05, 7:05, 8:05, 20:05, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35, 23:05 и 23:35, а также из "Шереметьево" в 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45.

28 марта будут отменены поезда с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 5:35, 6:05, 6:35 и 7:05, и в обратном направлении в 5:45, 6:15, 6:45, 7:15 и 8:15.

Некоторые аэроэкспрессы в указанные даты проследуют с незначительными изменениями в расписании, отмечается в сообщении.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", напоминает компания. Время в пути составляет порядка 20 минут.

Перевозчик рекомендует пассажирам предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресса".

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".