Курс доллара США составил 76,05 руб./$1 в 12:42 МСК, что на 1,11 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,45 руб./EUR1, подорожав на 1,0275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,07 рубля — до 82,53 рубля.