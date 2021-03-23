"Аэропорт в рамках весенне-летнего расписания начнет обслуживать прямые рейсы на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 из Калуги", — говорится в пресс-релизе.

Перевозчик откроет прямое авиасообщение между Калугой и Крымом 6 июня. Рейсы будут выполняться каждое воскресенье до 26 сентября.

Время в пути составит около 2,5 часов.

"РусЛайн" станет второй авиакомпанией, которая открывает в текущем году прямые рейсы из Калуги в Симферополь: с 4 мая по 3 октября выполнять полеты по этому направлению дважды в неделю будет авиакомпания "Азимут".

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. По данным Росавиации, в 2019 году "РусЛайн" перевез 635 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 21-ю строчку статистики. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.