"Пеший маршрут прокладывается сотрудниками поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра Кировска с помощью трех снегоходов", — сообщили в ведомстве.

Там же добавили, что спасатели действуют в условиях бездорожья и по территории со сложным рельефом.

В региональном главке МЧС также отметили, что для родственников и близких пострадавших работает телефон доверия — 8(8152)39-99-99.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа выполняла маршрут в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планом похода был предусмотрен 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе трое взрослых и 13 детей, которым по 10-15 лет. В понедельник вечером они были на горе Маннепакх, где сошла лавина. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.

Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей пытаются проложить маршрут. Вертолет в том районе приземлиться не может.

СКР расследует уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).